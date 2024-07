Am Freitag und Sonnabend, 12. und 13. Juli, verwandelt sich der Dessauer Campus wieder in eine Festmeile. Was da nicht nur für Studenten geboten wird und warum es sich lohnt, etwas Bargeld dabei zu haben.

Dessau/MZ. - Die Schüler sind schon in den wohlverdienten Sommerferien. Für die Studenten der Hochschule Anhalt ist das Ende der Vorlesungszeit in diesem Sommersemester auch in Sichtweite. Traditionell wird auf dem Dessauer Campus diese Zeit mit dem Campusfest und Tag der offenen Tür eingeläutet. Am Freitag, 12. Juli, und Sonnabend, 13. Juli, ist es wieder soweit. Dann laden die Fachbereiche Architektur, Facility Management und Geoinformation sowie Design alle Interessierten zu einem Besuch auf dem Campus ein. Die Mitteldeutsche Zeitung gibt einen Überblick über die beiden Tage.

Warum lohnt es sich nicht nur für Studenten und Studieninteressierte vorbeizuschauen?

„Die Hochschule Anhalt ist eine wichtige Institution in der Stadt. An diesen beiden Tagen stülpen wir sozusagen unser Inneres nach außen und lassen auch die interessierte Öffentlichkeit durch sehr viele Angebote an unserem Hochschulalltag teilhaben“, erläutert Stephan Pinkau, der Dekan des Fachbereichs Architektur, Facility Management und Geoinformation. So wird es am Freitag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr wieder Informationsstände der Fachbereiche der Hochschulstandorte Bernburg und Köthen geben.

Studentische Organisatoren des Festes besprechen letzte Details. Foto: Gitter

Die Dessauer Fachbereiche öffnen ihre Türen, geben unter anderem mit Ausstellungen, regelmäßigen Vorträgen zu Studiengängen und Führungen durch die Labore und Werkstätten sowohl dem potenziellen studentischen Nachwuchs als auch allen anderen Interessierten einen Einblick in das Hochschulleben. Was es für eine erfolgreiche Bewerbung für ein Design-Studium in Dessau braucht, kann in der Mappenberatung durch erfahrene Lehrkräfte im Gebäude 01 am Freitag von 14 bis 15 Uhr und am Samstag von 11 bis 12 Uhr erfahren werden.

Inwiefern können Besucher auch selbst aktiv werden?

Es gibt auch diesmal wieder zahlreiche Mitmach-Angebote der beiden Dessauer Fachbereiche. So können Interessierte mittels VR-Brillen virtuell selbst Gebäude ausstatten. Zudem laden die Architekten im Gebäude 08 die Besucher wieder zum Nachbau bekannter Gebäude in Form von Miniaturmodellen ein. Am Fachbereich Design können sich Interessierte sowohl am Freitag von 13 bis 18 Uhr als auch am Samstag von 10 bis 14 Uhr selbst kreativ ausprobieren. Am 12. Juli werden ab 14 Uhr regelmäßig Workshops zum „Notizheft binden in 10 Minuten“ im Gebäude 03 angeboten, am Samstag, dann noch einmal ab 10 Uhr. Am Freitag, ab 15 Uhr und am Samstag, ab 11 Uhr können sich auf dem Seminarplatz Interessierte im Siebdruck ausprobieren.

Wie kann man an diesen Tagen auch ein Stück Hochschule mit nach Hause nehmen?

Die Hochschule Anhalt ist dafür bekannt, zu ihrem Campusfest und Tag der offenen Tür am Standort Dessau auch immer selbst kreierte Sachen gegen Spenden an interessierte Besucher abzugeben. So hat am Freitag und Samstag wieder der Design-Shop geöffnet. „Es wurden aus verschiedenen Materialien wieder sehr originelle und kreative Dinge entworfen“, verrät Sandra Giegler, am Fachbereich Design für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Auch ein Blick ins Robotik-Labor im Gebäude 05 lohnt sich wieder. Dort können sich Besucher überraschen lassen, was nach dem im vergangenen Jahr angebotenen Bauhaus-Schmuck diesmal mit Hilfe des Roboters kreiert wurde. Am Freitag um 17 Uhr werden von Architektur-Studenten entworfene Hocker, auf der Bühne am Gebäude 08, für ein Hilfsprojekt der Hochschule Anhalt in Nepal meistbietend versteigert.

Was wird noch geboten?

Man kann sich am Freitag auch einfach vom bunten Treiben auf dem Dessauer Campus zwischen Seminarplatz und Bauhausgebäude mitziehen lassen. Viele Absolventen feiern ihren erfolgreichen Studienabschluss. Neben der Hochschule Anhalt werden unter anderem auch die DWG, das Umweltbundesamt, die Stiftung Bauhaus und die Agentur für Arbeit mit eigenen Ständen vertreten sein. Ab der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr mit dem Hochschulpräsidenten Jörg Bagdahn und Vertretern der Stadt, wird es auf den Bühnen bis 22 Uhr Live-Musik von studentischen Bands und DJs geben. Um 17 Uhr feiert auf dem Seminarplatz die erste Dessau Fashion Design Schau Premiere, auf der studentische Modeentwürfe präsentiert werden. Für Nachteulen wird ab 22 Uhr diesmal nicht die Mensa, sondern das Kiez-Café mit der Aftershow-Party den Schlusspunkt setzen.

Info: Nähere und laufend aktualisierte Informationen zum Campusfest und zum Tag der offenen Hochschultür am 12. und 13. Juli sowie einen Übersichtsplan über den Dessauer Campus gibt es unter www.hs-anhalt.de/hitdessau