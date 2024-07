Standort hatte 2021 eröffnet Dabag-Autohaus in Rodleben geschlossen - Was die Betreiber als Grund für das plötzliche Aus nennen

Das Dabag-Autohaus in Rodleben hat zu. Ob die ehemaligen Kunden ihre Garantieansprüche geltend machen können, bleibt unklar. Sie sollen sich per Mail an die Firma wenden, wo ihr Anliegen „gegebenenfalls“ weitergeleitet wird. Die Autowerkstatt „Bühne 13“ indes bleibt bestehen.