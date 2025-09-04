Das Elbebadefest ist wieder da. Doch nicht mit allen Programmpunkten. Es fehlt Wasser in der Elbe. Hinschauen lohnt sich trotzdem.

Dessau/MZ. - Seit den Olympischen Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr ist die Seine wieder für Badegäste nutzbar. Auch die Wasserqualität der Elbe in Dessau-Roßlau würde dafür ausreichen, sagt Elke Mohrbach von der Junkers Paddelgemeinschaft und Mitarbeiterin am Umweltbundesamt. Darauf will sie mit dem Elbebadefest aufmerksam machen, das nach mehrjähriger Pause am kommenden Sonntag ab 10 Uhr wieder stattfindet.