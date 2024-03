Wirtschaft in Dessau-Roßlau Chaos um die Zerbster Brücke als i-Tüpfelchen - Steffen Heyer gibt Edeka-Supermarkt in Roßlau ab

Der Betreiber des Edeka-Marktes in der Magdeburger Straße in Roßlau, Steffen Heyer, hört auf. Wie es am Standort weiter geht.