Musik, Kulinarik, Jobperspektiven und allerlei Kreatives: Das bot am Wochenende das Campusfest der Hochschule Anhalt in Dessau. Auch Designstudenten haben sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Campusfest 2025 in Dessau - Warum eine „Zeitkapsel“ erst am 1. April 2125 geöffnet werden darf

Studenten der Hochschule Anhalt befüllten fünf Kartons, die als Zeitkapsel dienen, mit Dingen aus unserer Gegenwart. In 100 Jahren sollen diese geöffnet werden und nachfolgenden Generationen Einblick in die Vergangenheit geben.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es war vor 100 Jahren, als Dessau in der Weimarer Republik für Schlagzeilen sorgte. Das 1919 in Weimar gegründete Bauhaus war in Thüringen nicht mehr wohlgelitten. Die liberale, aufstrebende Industriestadt Dessau bot sich als ideale neue Heimstätte der Institution an. Der Umzug wurde im Frühjahr 1925 besiegelt.