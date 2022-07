Busse und Bahnen stehen erneut still - Verdi ruft in Dessau-Roßlau zu ganztägigem Streik auf

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau werden am Mittwoch erneut Busse und Straßenbahnen still stehen. Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat am Montagabend erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieses Mal aber nicht nur bis 14 Uhr, wie vergangenen Freitag, sondern bis 22 Uhr.

„Offensichtlich hat der Warnstreik am Freitag keine nachhaltige Wirkung erzielt. Entsprechend werden wir den Druck erhöhen müssen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt in einer Mitteilung. In der zweiten Verhandlungsrunde am Montag hätten die Arbeitgeber weiter kein substanzielles Angebot vorgelegt. Statt eines verhandelbaren Vor­schlages in der Nähe der Forderungen hätte lediglich eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro auf dem Tisch gelegen.

Neben Dessau-Roßlau soll am Mittwoch auch der ÖPNV in Halle, Magdeburg und im Burgenlandkreis bestreikt werden.