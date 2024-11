Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 1. November, 18 Uhr, und Montag, 4. November, 7.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Dessauer Rennstraße eingebrochen

Büroräume in Rennstraße durchwühlt, Safe aufgebrochen: Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Diebeszug am Wochenende

Die Einbrecher kamen am Wochenende.

Dessau/MZ. - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 1. November, 18 Uhr, und Montag, 4. November, 7.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Dessauer Rennstraße eingebrochen und haben dort mehrere tausend Euro Schaden hinterlassen. Das hat die Polizei am Dienstag gemeldet.

Die Beamten waren am Montag vor Ort gerufen worden, weil im Eingangsbereich des Bürogebäudes die Glasscheibe zerstört war. Gemeinsam mit der Anzeigenerstatterin ging man hinein. Die dort befindlichen Büros der unteren Etage waren von den Tätern offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht worden. Aus einem gewaltsam geöffneten Safe wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Täter auch Büroräume im zweiten Obergeschoss eines anderen Mieters durchsucht hatten, augenscheinlich wurde dort jedoch nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 3.000 Euro angegeben.

In Dessau-Roßlau hatte es zuletzt zahlreiche Einbrüche gegeben. Betroffen waren das Fürst-Leopold-Carre und gleich drei Gartensparten in Roßlau.