Brand in Dessauer Y-Haus - Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Dessau/MZ - Ein Großalarm hat am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr Feuerwehren in Dessau-Roßlau zum Einsatz gerufen: Es brennt im Y-Haus am Stadtpark! Unter Sirenengeheul rückten Löschzüge von Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und Freiwilliger Feuerwehr Waldersee mit 21 Leuten und sechs Fahrzeugen aus zur grünen Lunge im Stadtzentrum.

Vor Ort sagte Einsatzleiter Marko Barth von der Berufsfeuerwehr, dass sich im sechsten Obergeschoss des 12-stöckigen Y-Hauses in der Friedrichstraße in einer Küche ein Brand entwickelt habe.

Die Feuerwehr ist bereit das Treppenhaus zu entlüften. (Foto: Steinberg)

Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt leer. Durch das austretende Rauchgas aber sind zwei Personen aus Nachbarwohnungen auf der Etage verletzt worden. Sie wurden vom Notarzt behandelt und zur weiteren Versorgung ins Klinikum gebracht. Das Haus selbst musste aber nicht evakuiert werden. Zwischenzeitlich war aber das Gas für die Bewohner abgestellt worden.

Insgesamt wird der Schaden von der Feuerwehr auf 30.000 Euro geschätzt.