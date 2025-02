Politik in Dessau-Roßlau Bombardierung von Dresden - AfD-Vize im Dessau-Roßlauer Stadtrat marschiert auf Neonazi-Demo mit

Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, René Diedering, hat am Wochenende an einer rechten Demo in Dresden teilgenommen. Das ist nicht seine erste Teilnahme an solchen Märschen. Einem Parteiausschlussverfahren war er im vorigen Jahr mit einem Austritt zuvorgekommen. In der Stadtratsfraktion nimmt er trotzdem eine exponierte Stellung ein.