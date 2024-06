Dessau/MZ. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B107 zwischen Oranienbaum und Dessau sind am Freitag insgesamt 61 Autofahrer geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst am Montag mitgeteilt. Der Blitzer hatte in einer 70er Zone in Richtung Dessau gestanden.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 127 km/h. Bei einer Überschreitung von 57 km/h drohen ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.