Dessau/MZ. - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen sind am vergangenen Freitag und am Sonnabend über 300 Autofahrer geblitzt werden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Montag mitgeteilt. Der Spitzenreiter war über 100 km/h zu schnell.

Die erste Kontrollstelle war auf der B 100 bei Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld errichtet worden. Dort wurden insgesamt 718 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 42 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 179 km/h. Auf den Fahrer wartet eine saftige Strafe: Bei mehr als 70 km/h steht mindestens ein Bußgeld von 700 Euro, dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Kommt es zu einer Verhandlung vor Gericht, können die Strafen sogar noch höher ausfallen.

Die zweite Kontrolle fand am Sonnabend an einer alt bekannten Stelle statt - auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Fahrtrichtung München. Hier fuhren im Ferienverkehr insgesamt 10.335 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. Bei hier erlaubten 120 km/h wurden 281 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 208 km/h. Auch hier drohen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.