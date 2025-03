Magdeburg/MZ. - Bei Bingo, der Umweltlotterie von Lotto, hat eine Frau aus Dessau-Roßlau am Sonntag 11.032,50 Euro gewonnen. Ihr glückte einer von insgesamt sieben Doppel-Bingos, die in allen sieben teilnehmenden Bundesländern erzielt worden waren. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt hier bei rund 1 zu 10.300.

Die Gewinnerin hatte ihr Bingo-Los in einer Lotto-Verkaufsstelle in Dessau-Roßlau erworben und dabei ihre LottoCard, die Kundenkarte von Lotto Sachsen-Anhalt, einlesen lassen. Ihr Spieleinsatz lag bei 3,50 Euro.

Bingo-Los einer Frau aus Dessau gewinnt mehr als 10.000 Euro

Um die Anforderung des Gewinns braucht sich die Bingo-Spielerin nicht zu kümmern, denn sie bekommt jetzt Post aus dem Lottohaus in Magdeburg. „Hier hat das Glück für einen ganz besonderen Start in den Frühling gesorgt“, erklärte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. In diesem Jahr glückten in Dessau-Roßlau bereits neun Mal Hochgewinne ab 5.000 Euro.

Bei Bingo werden 22 aus 75 Gewinnzahlen gezogen. Ein Bingo-Los besteht aus einer Matrix aus 5 mal 5 Kästchen mit insgesamt 25 Zahlen. Stimmen fünf Zahlen in einer Reihe (senkrecht, waagerecht oder diagonal) mit den Gewinnzahlen überein, wurde ein Einfach-Bingo erzielt. Können mit den gezogenen Gewinnzahlen zwei komplette Zahlenreihen gebildet werden, ist es ein Doppel-Bingo. Bingo wird in insgesamt sieben Bundesländern gespielt.