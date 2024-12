Das ist ein toller Start in den Advent. Ein Lotto-Spieler aus Dessau-Roßlau hat seinen Einsatz von 23,50 Euro vervielfacht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein Mann aus Dessau Roßlau, der sich in der vergangenen Woche erstmals online auf Lotto Sachsen-Anhalt registriert hat, hat gleich mit seinem ersten Tipp einen kleinen Volltreffer gelandet.

Er hatte online einen Tipp beim Eurojackpot und die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 angekreuzt – für mehrere Ziehungen. Spiel 77 bescherte ihm gleich bei der ersten Ziehung, an der sein Spielschein teilnahm, einen Gewinn von 77.777 Euro. Der Spieler hatte am Samstagabend die letzten sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (0591327) richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 1,1 Million.

„Hier hat das Lottoglück für einen ganz besonderen Start in den Advent gesorgt“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Über den Gewinn wird der Dessau-Roßlauer jetzt schriftlich benachrichtigt. Sein Spieleinsatz lag bei 23,50 Euro – bis Weihnachten können weitere Gewinne dazukommen. In diesem Jahr glückten bislang 15 Lottospielern in Dessau-Roßlau Gewinne über 5.000 Euro.