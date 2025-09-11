Der Dessau-Roßlauer Stadtrat Paul Nolte hatte die ausländerfeindlichen Gesänge beim Schifferfest in Roßlau öffentlich gemacht. Ein Satz seiner Pressemitteilung sorgte für Diskussionen und einen Leserbrief seines Vaters.

„Bildet Banden - macht sie platt“: Linker Stadtrat sieht keinen Gewaltaufruf und kritisiert falsche Debatte

Das Schifferfest fand Ende August in Roßlau statt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der linke Dessau-Roßlauer Stadtrat Paul Nolte hat bestritten, dass es sich bei seinem Schlusssatz einer Pressemitteilung zu ausländerfeindlichen Gesängen beim Schifferfest in Roßlau um einen Gewaltaufruf gehandelt hat. Nolte hatte seine Pressemitteilung mit dem Satz „Bildet Banden – macht sie platt!“ beendet.