Zum zehnten Mal haben die „Biker zeigen Herz für Kinder“ eine Aktion gestartet. Die soll unter anderem dem Dessauer Kinderheim „Wolkenfrei“ zugute kommen. Eine besondere Unterstützerin haben die Biker in diesem Jahr in Elsbeth Rauchfuß aus Roßlau gefunden. Wie es dazu kam und was geplant ist.

Biker ziehen Hut vor Elsbeth Rauchfuß - Wie 90-Jährige aus Roßlau Projekt für Kinderheim unterstützt

Elsbeth Rauchfuß (auf dem Motorrad) hat zu ihrem 90. Geburtstag Geld gesammelt und an die „Biker zeigen Herz für Kinder“ gespendet. Mithilfe des Geldes soll im Kinderheim „Wolkenfrei“ in Dessau unter anderem der Sportraum ertüchtigt werden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Elsbeth Rauchfuß lässt sich nicht lange bitten. Behände steigt die 90-Jährige auf die Harley Davidson fürs Foto und freut sich riesig. Hinter ihr nehmen Kinder Platz. „Hier vorne kann noch eines sitzen“, ruft sie in die Runde. Schließlich stehen alle anderen um sie herum: Die „Biker zeigen Herz für Kinder“, Mitarbeiter und weitere Kinder des Kinderheims „Wolkenfrei“.