Erneute Stellenausschreibung Bewerberverfahren bei Stadtverwaltung Dessau-Roßlau in der Kritik: Kandidaten für Jugendbeauftragten springen ab
Erneut hat die Stadt Dessau-Roßlau die Stelle des Kinder- und Jugendbeauftragten ausgeschrieben, obwohl es bei der ersten, im Februar gestarteten Ausschreibungsrunde genügend Bewerber gab. Woran alles gescheitert ist.
31.08.2025, 09:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Am 29. August endet die Bewerberfrist für die Stelle des Kommunalen Kinder- und Jugendbeauftragten. Dass die längst nicht schon besetzt ist, sondern nun nach Februar zum zweiten Mal ausgeschrieben worden ist, hat im Dessau-Roßlauer Jugendhilfeausschuss für Unmut gesorgt. Denn im Februar hatte es nicht etwa an Bewerbern gemangelt.