Betrunkener Radfahrer spricht in Dessau Polizisten an - „Gespräch“ endet mit einer Blutprobe

Tour in der Innenstadt

Dessau/MZ. - Ein alkoholisierter Radfahrer hat sich am Donnerstag, 8. August, quasi selbst der Polizei „ausgeliefert“.

Gegen 10 Uhr war er in der Innenstadt unterwegs, fuhr auf Polizisten zu, die dort gerade unterwegs waren, und sprach sie an. Dabei nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,65 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und eröffneten ein Strafverfahren. Die absolute Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern wird bei 1,6 Promille erreicht.