Zerbst/MZ. - Beim Rechtsabbiegen in die „Breite“ ist es am Donnerstag, 10. April, in Zerbst zu einer Kollision zwischen einem Porsche und einem Hyundai gekommen, deren 63-jährige Fahrerin im Eingangsbereich hatte warten müssen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag gemeldet.

Anstatt anzuhalten, habe der Porsche-Fahrer seine Fahrt nach der Kollision unbeirrt fortgesetzt und sei bis zu einem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes gefahren. Eine zeitnah eingetroffene Polizeistreife traf den Mann dort noch an - und stellte bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test vor Ort brachte einen vorläufigen Wert von 2,6 Promille zu Tage – dieser steht für eine absolute Fahruntauglichkeit.

Der Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten, zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Porsche untersagt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen bemisst sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro.