Dessau/MZ. - Ein Geldwechselbetrug in einer Tankstelle ist der Polizei in Dessau am Freitag, 9. Mai, angezeigt worden. Die Tat lag da bereits ein paar Tage zurück.

Schon am 1. Mai gegen 16 Uhr hatte ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Albrechtstraße betreten und wollte mehrere Fünf-Euro-Scheine in größere Geldscheine gewechselt bekommen. Während des Zählvorgangs versuchte der Mann mehrfach die Angestellte abzulenken und griff auch sichtbar in Richtung des bereits gezählten Geldes.

Die Frau gab am Ende auf eine durch sie gezählte Geldsumme von 500 Euro heraus, musste aber, nachdem die Person das Tankstellengelände verlassen hatte, feststellen, dass im Stapel 195 Euro fehlten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.