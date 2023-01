Besonderes Projekt Anschluss vor 40 Jahren - Wie Dessaus Vorort Mosigkau das „Wasser aus der Wand“ bekam

Zeitzeugen erinnern sich zurück an alte Zeiten und an ein großes Gemeinschaftsprojekt. Mosigkau wurde vor 40 Jahren an die zentrale Wasserversorgung der Stadt angeschlossen.