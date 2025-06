Der Vorschlag des Dessauer Vereins Newkid, die Ampelmännchen an der Museumskreuzung neu zu gestalten, wird derzeit in der Stadtpolitik diskutiert. Die Verwaltung ist wenig begeistert - und nennt Gründe, die dagegen sprechen.

An der Museumskreuzung in Dessau: Die Fußgängerampeln auf der westlichen Seite der Askanischen Straße könnten schon bald neue Motiv zeigen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Sie sind kein Massenphänomen, doch hin und wieder bekommen aufmerksame Verkehrsteilnehmer sie an ausgewählten Ort zu Gesicht: einzigartig gestaltete Ampelmännchen. In Emden – Otto Waalkes’ Geburtsort – ziert ein Motiv der ikonischen Gangart des Komikers das Signallicht. Auf dem Freimarkt in Bremen findet man die rot oder grün leuchtenden Bremer Stadtmusikanten. Und in Wernigerode helfen Hexen samt Besen, den Verkehr zu regeln. Ob auch Dessau-Roßlau außergewöhnliche Ampelmännchen bekommen soll, wird gerade in der Stadtpolitik diskutiert. Die Stadtverwaltung sieht das Vorhaben jedoch kritisch – und nennt Gründe, die gegen das Bestreben sprechen.