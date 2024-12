Der Dessauer Verein „Newkid“ will Breakdance und Hip Hop der 80er Jahre in Dessau wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken. Was es mit einer besonderen Ampel auf sich hat.

Der New Kid Verein schlägt die besondere Gestaltung der Ampel an der Museumskreuzung mit Hip-Hop-Elementen vor.

Dessau/MZ. - In Mainz signalisieren an mancher Ampel die Mainzelmännchen, ob man stehen oder gehen kann. In Wernigerode weist die Brockenhexe an ausgewählten Ampeln als Ampelfigur den Weg. In Dessau könnten an der Museumskreuzung demnächst Breakdancer Grün oder Rot aufleuchten.