Die Freigabe der Behelfsbrücke für die Zerbster Brücke in Roßlau musste zuletzt verschoben werden. Jetzt steht der kommende Freitag als Termin. Was bis dahin und danach passiert.

Countdown für Behelfsbrücke in Roßlau - Das muss bis zur Freigabe am 22. August alles noch passieren

Aus der Vogel- oder Drohnenperspektive sind die beiden Gleisüberquerungen in Dessau-Roßlau gut zu betrachten. Im Dienst ist bislang noch immer die alte Zerbster Brücke. Doch bald wird die neue Brücke freigegeben.

Rosslau/MZ. - Die dreiwöchige „Verlängerung“ der Wartezeit bis zur Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke B184/Zerbster Brücke in Roßlau ist mittlerweile bereits um das erste Drittel geschrumpft: Nun sind es noch zwei Wochen, dann sollen die motorisierten Verkehre ebenso wie Radfahrer und Fußgänger die Stahlbrücke im leuchtenden Verkehrsblau nutzen können, um die Gleisanlagen der Deutschen Bahn (DB) zu überqueren. Termin für die Freigabe ist Freitag, 22. August.