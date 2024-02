Treppensperrung an Zerbster Brücke in Roßlau ohne Erklärung? Stadt kündigt Wanderbaustellen an

Rosslau/MZ. - Es war vor rund einer Woche gewesen, als die Treppenzugänge zur Zerbster Brücke plötzlich mit einem Gitter versperrt waren.

Das wortlose Aufstellen der Absperrungen war manchem in der Straße An der Eisenbahn von Roßlau bitter aufgestoßen. War da nicht etwas: Hatte die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau in Sachen Information der Roßlauer über Maßnahmen an der baufälligen Brücke nicht Besserung gelobt? Zumindest war das auf einer jüngsten Bürgerversammlung versprochen worden, nachdem mangelnde Informationen als Kritikpunkt angesprochen worden waren.

Im Rahmen der Planung zum Ersatzneubau werden auf dem nördlichen Teil der Zerbster Brücke an mehreren Punkten kurzzeitige Baustellen eingerichtet

„Im Rahmen der Planung zum Ersatzneubau und des kurzfristigen übermittelten Termins der Firma für Baugrunderkundungen sind beziehungsweise werden auf dem nördlichen Teil der Zerbster Brücke an mehreren Punkten kurzzeitige Baustellen eingerichtet“, informierte Stadtsprecher Andreas Schmith auf MZ-Nachfrage. Dafür sei es erforderlich, diesen Teil der Brücke für den Geh- und Radverkehr zu sperren. Doch insgesamt bleibe die Brücke auch für Fußgänger passierbar, versicherte Schmith. Zu Fuß können die Anlagen der Bahn über den südlichen Geh- beziehungsweise Radweg des Bauwerkes überquert werden.

Aber weshalb wurden die Anwohner nicht informiert? Weshalb hat es die Stadt nicht wenigstens geschafft, einen Zettel mit kurzer Information an der gesperrten Brücke anzubringen? Schmith hat im Tiefbauamt nachgehakt und einen einfachen Grund als Antwort bekommen: „Die Zusage der Baugrunderkundungsfirma sowie die Vorbereitungen und Einrichtungen der Absperrung des Geh- und Radweges erfolgten kurzfristig. Das Tiefbauamt habe deshalb die Roßlauer nicht mehr rechtzeitig informieren können.“

Im gesamten Planungsbereich der Zerbster Brücke in Roßlau erfolgen in den nächsten Wochen punktuelle Baugrunderkundungen

Im Zusammenhang mit der MZ-Anfrage gab das Tiefbauamt noch einen weiteren Hinweis: Im gesamten Planungsbereich der Zerbster Brücke - gemeint ist der Bereich von der Kreuzung Dessauer Straße/Luchstraße sowie Teile derMagdeburger Straße - erfolgen in den nächsten Wochen punktuelle Baugrunderkundungen. Diese Untersuchungen führen zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen. Es handelt dabei um Wanderbaustellen, die stundenweise zur Einschränkung des Verkehrs führen und umfahren werden können.