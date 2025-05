In Roßlau wurde bei optimalem Wetter die Behelfsbrücke als vorübergehender Ersatz für die Zerbster Brücke eingehoben.

Bald rollt der Verkehr über die neue Brücke in Roßlau

Roßlau - Am Samstag wurde in Dessau-Roßlau ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die neue Behelfsbrücke, die während der Sanierung der Zerbster Brücke den Verkehr übernehmen soll, wurde erfolgreich eingehoben. Pünktlich um 10 Uhr wurde der Bahnverkehr unter der Brücke gestoppt, der Strom abgeschaltet. Kurz darauf hob ein DEMAG CC 3800-1 Raupenkran das rund 160 Tonnen schwere Brückenelement an. Viele Schaulustige verfolgten den spektakulären Einhub von der alten Brücke aus.