Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben bietet Begleitung beim Suizid. Das Interesse am Thema ist groß, die Unwissenheit ebenso. Eine 83-Jährige hat sich in Halle informiert.

Wenn der Lebenswille erlischt - Gesellschaft für Humanes Sterben informiert in Halle

Wenn die Kraft nachlässt, kann ein begleiteter Freitod ein Ausweg sein. Passive Suizidhilfe ist inzwischen in Deutschland legal.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Pflegeheim komme für sie eigentlich nicht in Frage, sagt sie. Die 83 Jahre alte Hallenserin – ihren Namen möchte sie nicht öffentlich nennen – lebt noch in ihrer Wohnung, und eigentlich könne sie ihren Alltag gut bewältigen, sagt sie. „Der Doktor ist auch ganz zufrieden mit mir. Aber ich möchte vorsorgen.“ Es gehe ihr darum, für den Fall der Fälle zu wissen, wie sie auf eigenen Wunsch friedlich aus dem Leben gehen könne. Darum hat sie sich wie viele andere Interessierte auch jetzt bei einem Vortrag der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) in Halle informiert.