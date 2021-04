Bahn startet Arbeiten am Bahnhof Dessau - Zwei Bahnsteige werden für 6,2 Millionen Euro erneuert

Dessau - Dessaus wichtigster Verkehrsknoten, der Hauptbahnhof, wird weiter saniert. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, haben Bauarbeiter am Freitag damit begonnen, den Doppelbahnsteig 4/5 auf Vordermann zu bringen. Die Arbeiten sollen im Juli abgeschlossen sein. Anschließend wird der nächste Doppelbahnsteig 6/7 saniert, was bis Ende September dauern soll.

Der Bahnsteig 2/3 war bereits im Jahr 2019 rechtzeitig vor dem Bauhausjubiläum saniert worden und weicht von der üblichen Gestaltung in deutschen Bahnhöfen ab. Sitzmöglichkeiten, Windschutzwände und Abfallbehälter seien dem Bauhausstandort Dessau angepasst worden, schreibt das Verkehrsunternehmen in einer Mitteilung. „Die Bahnsteige 4 bis 7 werden ebenso einzigartig und vom üblichen DB-Design abweichend ausgestattet.“

Konkret bekommen die nun zu sanierenden Bahnsteige in Dessaus Hauptbahnhof, an dem täglich 230 Züge halten und vor der Pandemie mehr als 6.000 Reisende umstiegen, neue Bahnsteigkanten und einen neuen Bodenbelag, die Reparatur der Bahnsteigdächer sowie deren Entwässerung stehen ebenfalls auf dem Plan. Außerdem wird eine moderne LED-Beleuchtung installiert.

Die Gesamtkosten inklusive dem bereits sanierten Bahnsteig gibt das Verkehrsunternehmen mit 6,2 Millionen Euro an. „Für ein Bauvorhaben dieses Umfangs sind es ortsübliche Kosten. Ein Großteil des Geldes fließt beispielsweise in die Sanierung der Bahnsteigdächer“, sagte ein Sprecher. Nötig haben die Bahnsteige, die im Jahr 1900 erbaut wurden, es allemal. Letztmalig wurden sie im Jahr 1978 saniert.

Aussehen hin- oder her, Reisende interessieren vor allem Auswirkungen auf den Zugverkehr. Sie dürfen sich während der Bauphase nicht darauf verlassen, den Zug dort zu besteigen, wo er sonst hält. Weil die Züge nicht an den Bahnsteigen halten können, kommen Bahnsteigänderungen auf die Passagiere zu, teilte die Bahn mit. Zu Ausfällen soll es nicht kommen, weil die Arbeiten abschnittsweise erfolgen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden unter anderem Bahnsteigdächer und technische Anlagen erneuert, der Boden saniert und Fahrradschieberinnen in den Treppenaufgängen befestigt. Das Modernisierungsvorhaben ist Bestandteil des Programms „Neues Netz für Deutschland“ für Mobilität und Klimawende. Rund 480 Millionen Euro stehen 2021 für die Infrastruktur in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. 120 Kilometer Gleise, 60 Weichen und acht Eisenbahnbrücken packt die DB in diesem Jahr mit der Rekordsumme an. (mz/oml)