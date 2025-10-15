Dessauer Bäckerei hat schon 20 Filialen Bäckerei Lantzsch mit neuem Logo - Was sich sonst noch alles im Handwerksbetrieb ändert
Die Bäckerei Lantzsch hat ein neues Logo entworfen, das nach und nach in die Filialen einzieht. Warum der Betrieb, der schon in vierter Generation geführt wird, nicht weiter wachsen soll und ein Online-Shop nur im Winter geöffnet ist.
15.10.2025, 11:00
Dessau-Roßlau/MZ. - In brauner Schrift auf weißem Grund zeigt es sich, das neue Logo der Dessauer Bäckerei Lantzsch. Und damit hebt es sich ab von den Schriftzügen der meisten anderen Bäcker. „Denn fast überall in Deutschland sind Bäckerlogos in den Farben rot und gelb gehalten. Wir wollten mal etwas anders machen“, sagt Geschäftsführer Felix Lantzsch.