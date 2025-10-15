weather regenschauer
  4. Dessauer Bäckerei hat schon 20 Filialen: Bäckerei Lantzsch mit neuem Logo - Was sich sonst noch alles im Handwerksbetrieb ändert

Die Bäckerei Lantzsch hat ein neues Logo entworfen, das nach und nach in die Filialen einzieht. Warum der Betrieb, der schon in vierter Generation geführt wird, nicht weiter wachsen soll und ein Online-Shop nur im Winter geöffnet ist.

Von Oliver Müller-Lorey 15.10.2025, 11:00
Nadja Krause und Azubi Jakob Kehlmann arbeiten in der Filiale im Gewerbegebiet Mitte. Sie hat als eine der ersten das neue Logo bekommen.
Nadja Krause und Azubi Jakob Kehlmann arbeiten in der Filiale im Gewerbegebiet Mitte. Sie hat als eine der ersten das neue Logo bekommen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - In brauner Schrift auf weißem Grund zeigt es sich, das neue Logo der Dessauer Bäckerei Lantzsch. Und damit hebt es sich ab von den Schriftzügen der meisten anderen Bäcker. „Denn fast überall in Deutschland sind Bäckerlogos in den Farben rot und gelb gehalten. Wir wollten mal etwas anders machen“, sagt Geschäftsführer Felix Lantzsch.