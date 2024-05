Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Montagnachmittag in Roßlau für einen Schaden von etwa 12.000 Euro gesorgt.

Autoteile auf der Straße, Verkehrszeichen beschädigt - Polizei findet in Roßlau betrunkenen Autofahrer

Der Atemalkoholtest in Roßlau ergab fast zwei Promille.

Rosslau/MZ. - Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Montagnachmittag in Roßlau für einen Schaden von etwa 12.000 Euro gesorgt. Diese Zahl hat die Polizei in Dessau genannt.

Die Beamten waren am Montag gege 17 Uhr telefonisch informiert worden, dass in der Berliner Straße in Roßlau Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen und ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde der 36-jährige Fahrer eines Skoda als Verursacher festgestellt. Der Mann hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Da bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, führte man vor Ort eine Überprüfung durch. Der Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei annähernd einen Wert von zwei Promille. Dies machte eine Blutprobenentnahme erforderlich, die durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.