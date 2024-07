In Dessau hat die Polizei einen Raser estellt, der in den Innenstadt doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Autofahrer in Dessau war fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt - Polizei blitzt ihn

Dessau/MZ - Mit 94 Km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt, ist am Freitag ein Autofahrer durch die Askanische Straße gefahren und geblitzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt maß die Polizei bei 2.594 Fahrzeugen die Geschwindigkeit in der 50er Zone. 49 Verstöße wurden festgestellt. Spitzenreiter war das 94 Kilometer pro Stunde schnelle Auto