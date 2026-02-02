Anwohner haben in einer Mülltonne am Wörlitzer Platz in Dessau eine Transportbox für Katzen entdeckt. Als sie hineinschauten, war der Schreck groß.

Steif, durchgefroren, rappeldünn: Unbekannte setzen Katze in Dessau in einer Mülltonne aus

Kater Noah wurde in einer Mülltonne in Dessau gefunden. Das Tier war abgemagert und halb erfroren.

Dessau/MZ. - In einer Mülltonne am Wörlitzer Platz ist Mitte Januar ein Kater gefunden worden. Darüber hat das Dessauer Tierheim die MZ informiert. Anwohner hatten das Tier dort am 11. Januar mitsamt seiner Transportbox entdeckt und dem Tierheim Bescheid gegeben. Er sei steif und extrem durchgefroren gewesen, sagte Doreen Kohl, die Leiterin des Tierheims: „Er war rappeldünn und teilweise schon ausgetrocknet.“