Aus dem Keller geholt: Bauhaus lässt besonderes Schlafzimmer in Dresden restaurieren

Was am Ende alle überraschte, war das enorme Tempo. Der Antrag wurde am Vormittag abgeschickt. „Ein paar Stunden später“, erinnert sich Lutz Schöbe von der Stiftung Bauhaus in Dessau, „hatten wir für unsere Projekt schon die Zusage im Postfach.“

Das Projekt, das ist ein Schlafzimmer, das vom Bauhäusler Karl Keller entworfen und 1928 in der Tischlerwerkstatt der Staatlichen Bauhochschule Weimar hergestellt wurde. Im Jahr 1986 wurde es von der Stiftung Bauhaus Dessau aus Weimarer Privatbesitz erworben und verschwand im Fundus der über 50.000 Objekte zählenden Dessauer Sammlung.

Gezeigt wurde es noch nie. Aus zweierlei Gründen. Um ein ganzes Schlafzimmer zu präsentieren, braucht es Platz. Und: Das Schlafzimmer ist nach all den Jahren etwas angegriffen, es hat leichte Furnierschäden und Farbabplatzungen. „Es war immer klar, dass wir da etwas machen müssen. Wir haben die Restaurierung aber vor uns hergeschoben“, sagt Schöbe. Es fehlte Geld. „Es machte keinen Sinn, das Stück für Stück zu machen.“

Welterbe in Dessau ruht seit März wegen der Corona-Krise

Doch dann kam Corona. Mit drastischen Folgen auch für das Bauhaus. Das gerade eröffnete Museum ist seit Mitte März geschlossen. Das Bauhaus ebenso. Alle Führungen im Haus und zu den Meisterhäusern sind abgesagt. Das Welterbe ruht.

Doch in der Krise gibt es auch kleine Chancen. Eine solche bot die in Berlin ansässige Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, die vor einigen Wochen eine „Corona-Förderlinie“ auflegte, um freiberufliche Restauratoren in Zeiten von geschlossenen Museen und wegbrechenden Aufträgen gezielt zu unterstützen. „Der Museumsverband Sachsen-Anhalt hat uns auf das Programm aufmerksam gemacht“, sagt Schöbe. Das Bauhaus bewarb sich mit der etwa 15.000 Euro teuren Restaurierung des Schlafzimmers - und bekam prompt den Zuschlag.

Die Restaurierung wird die „gruppe e“, das Dresdner Atelier für Restaurierung des Restaurators Frank Dornacher, übernehmen. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Bauhaus und den Sachsen. „Wir hatten bislang immer mit einem Dessauer Restaurator zusammengearbeitet“, sagt Schöbe. Der aber ist in den Ruhestand gegangen. Das Schlafzimmer-Projekt ist nun auch ein Kennenlernen. „Wir haben vorher recherchiert, wie die Kollegen in Dresden arbeiten“, erzählt Schöbe. Es geht um Restaurierungsphilosophien. Es geht darum, möglichst viel Originalsubstanz zu erhalten. Sind alle zufrieden, ist mehr mög-

lich.

Präsentation des restaurierten Schlafzimmers könnte im Jahr 2021 erfolgen

Die Restaurierung des Schlafzimmers wird bis Ende 2020 dauern. Wann und wie es danach gezeigt wird, ist offen. Das hängt natürlich von Corona ab. Aber auch vom Ausstellungsprogramm des Bauhaus Museums in Dessau. Es gibt dort „Zwischenspiele“, wechselnde Ausstellungen in der Ausstellung. Derzeit ist dort der Arbeitsplatz des Architekten Friedrich Karl Engemann zu sehen. „Das Schlafzimmer würde da natürlich gut reinpassen“, gibt Schöbe zu. 2021 könnte es erstmalig präsentiert werden. (mz)