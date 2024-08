Roßlau/MZ. - Die Uhr für die völlig marode Zerbster Brücke, über die in Roßlau täglich zehntausende Autos rollen, tickt. Um keine Zeit für den Bau einer Behelfsbrücke verstreichen zu lassen, will die Stadtverwaltung in der kommenden Woche die Ausschreibung für die Bauleistungen ausschreiben. Das erklärte das Bauamt auf Anfrage der MZ. „Die Ausschreibung von Behelfsbrücke und Straßenbau beginnt in der 33. Kalenderwoche (12. -18. August). Die Ausschreibung Fällarbeiten ist in der 34. Kalenderwoche (19. - 25. August) terminiert“, so ein Stadtsprecher.

