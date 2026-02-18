Ein 73-jähriger Mann wollte in Roßlau kurz einkaufen gehen und ließ seinen Hund im Vorraum des Supermarktes zurück. Als er zurückkam, war das Tier weg. Eine Mitarbeiterin hatte aber etwas beobachtet.

Aufregung um verschwundenen Hund in Roßlau - Mann nimmt angebundenes Tier mit nach Hause

Ein 35-Jähriger hatte den Hund mit nach Hause genommen.

Roßlau/MZ. - Ein verschwundener Hund hat am Dienstag, 17. Februar, in Roßlau für Aufregung gesorgt – und die Polizei auf den Plan gerufen.

Ein 73-Jähriger war gegen 10.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Straße kurz einkaufen. Als der Senior in den Vorraum des Marktes zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Hund verschwunden war. Diesen hatte er mit einer Leine an einer Holzpalette angebunden.

Der Mann wandte sich zuerst an die Mitarbeiter der Verkaufseinrichtung. Diese konnten in Erfahrung bringen, dass der Hund durch einen Mann mitgenommen wurde.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Rahmen weiterer Ermittlungen dessen Personalien bekannt machen und suchten den 35-jährigen Beschuldigten an seiner Wohnanschrift auf. Dort trafen sie auf Mann und den Hund. Der Täter gab den Hund bereitwillig wieder heraus, so dass dieser wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden konnte.