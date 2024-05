Zwei Autofahrer sind am Samstag gegen 13 Uhr bei einem Unfall in der Albrechtstraße verletzt worden. Dazu gab es Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Auffahrunfall in der Albrechstraße in Dessau - 74-Jährige fährt Warnbaken um und auf Hyundai auf

Die Polizei war in Dessau gefordert.

Dessau/MZ. - Zwei Autofahren sind am Samstag gegen 13 Uhr bei einem Unfall in der Albrechtstraße verletzt worden.

Eine 74- jährige Mitsubishi-Fahrerin kam aus Richtung Roßlau. Auf Höhe der Fußgängerampel überfuhr sie zwei Warnbaken einer Baustelle, verlor dabei die Radkastenverkleidung des rechten Vorderrades und fuhr weiter. Der vor ihr fahrende 34- jährige Hyundai-Fahrer hatte die Kollision im Rückspiegel beobachtet. Er schaltete daraufhin sein Warnblinklicht ein und hielt vor der Querung der Wörlitzer Eisenbahn an. Aus unbekannter Ursache, mutmaßlich aber auf Grund eines gesundheitlichen Problems, fuhr die 74-Jährige auf den stehenden Hyundai auf.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der am Mitsubishi entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt, der am Hyundai auf ca. 1.000 Euro.