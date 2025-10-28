Einkaufen in Dessau-Roßlau Aufatmen in Kochstedt - Ein Jahr nach der Schließung kehrt Fleischerer an den Heideplatz zurück

Im Oktober 2024 schloss die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur ihre Filiale in Kochstedt. Nun nimmt das Unternehmen einen neuen Anlauf. Doch die Situation bleibt schwierig.