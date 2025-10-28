weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Flugblatt-Aktion: Serumwerk Bernburg wehrt sich gegen Vorwürfe von Tierschützern wegen des Hormonpräparats Fixplan

So nimmt das Serumwerk Bernburg Stellung zur Flugblatt-Aktion und dem Aufruf zur Petition von Tierschützern von „Animals - a crime“.

Von Katharina Thormann 28.10.2025, 19:02
Das Serumwerk Bernburg wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Das Serumwerk Bernburg wehrt sich gegen die Vorwürfe. Foto: E. Pülicher)

Bernburg/MZ. - Nach der Flugblatt-Aktion von Tierschützern der gemeinnützigen Organisation „Animals – a crime“ wegen eines umstrittenes Hormonpräparats aus Pferdeblut hat sich nun der Vorstand der Serumwerk Bernburg AG zu Wort gemeldet.