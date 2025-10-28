So nimmt das Serumwerk Bernburg Stellung zur Flugblatt-Aktion und dem Aufruf zur Petition von Tierschützern von „Animals - a crime“.

Serumwerk Bernburg wehrt sich gegen Vorwürfe von Tierschützern wegen des Hormonpräparats Fixplan

Das Serumwerk Bernburg wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Bernburg/MZ. - Nach der Flugblatt-Aktion von Tierschützern der gemeinnützigen Organisation „Animals – a crime“ wegen eines umstrittenes Hormonpräparats aus Pferdeblut hat sich nun der Vorstand der Serumwerk Bernburg AG zu Wort gemeldet.