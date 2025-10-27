weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Tierschutz: Kritik an Hormonpräparat aus Bernburg - Flugblätter und Petition

Tierschutz Tierschützer machen mobil - tausende Flugblätter und Petition wegen Präparat vom Serumwerk Bernburg

Tierschutz-Organisation „Animals – a crime“ kritisiert Vertrieb eines Hormonpräparats für Schweine durch das Bernburger Serumwerk. Tausende Flugblätter wurden verteilt, eine Petition gestartet. Was es damit auf sich hat.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 28.10.2025, 07:43
Protrst gegen ein Hormonpräparat, für dessen Herstellung angeblich Tiere gequält werden:  Dieses Flugblatt wurde am Wochenende zu Tausenden in den Briefkästen der Bernburger verteilt.
Protrst gegen ein Hormonpräparat, für dessen Herstellung angeblich Tiere gequält werden:  Dieses Flugblatt wurde am Wochenende zu Tausenden in den Briefkästen der Bernburger verteilt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Tausende Bernburger haben plötzlich am Sonntag ein vierseitiges, A5-großes Flugblatt in ihren Briefkästen stecken gehabt. Auf der Frontseite abgebildet die Aufschrift „Das Leid der Pferde“ und zwei Bilder, auf denen einer schwangeren Stute Blut abgenommen und ein Mittel an eine Sau übertragen wird.