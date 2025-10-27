Tierschutz-Organisation „Animals – a crime“ kritisiert Vertrieb eines Hormonpräparats für Schweine durch das Bernburger Serumwerk. Tausende Flugblätter wurden verteilt, eine Petition gestartet. Was es damit auf sich hat.

Tierschützer machen mobil - tausende Flugblätter und Petition wegen Präparat vom Serumwerk Bernburg

Protrst gegen ein Hormonpräparat, für dessen Herstellung angeblich Tiere gequält werden: Dieses Flugblatt wurde am Wochenende zu Tausenden in den Briefkästen der Bernburger verteilt.

Bernburg/MZ. - Tausende Bernburger haben plötzlich am Sonntag ein vierseitiges, A5-großes Flugblatt in ihren Briefkästen stecken gehabt. Auf der Frontseite abgebildet die Aufschrift „Das Leid der Pferde“ und zwei Bilder, auf denen einer schwangeren Stute Blut abgenommen und ein Mittel an eine Sau übertragen wird.