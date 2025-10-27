Tierschutz Tierschützer machen mobil - tausende Flugblätter und Petition wegen Präparat vom Serumwerk Bernburg
Tierschutz-Organisation „Animals – a crime“ kritisiert Vertrieb eines Hormonpräparats für Schweine durch das Bernburger Serumwerk. Tausende Flugblätter wurden verteilt, eine Petition gestartet. Was es damit auf sich hat.
Aktualisiert: 28.10.2025, 07:43
Bernburg/MZ. - Tausende Bernburger haben plötzlich am Sonntag ein vierseitiges, A5-großes Flugblatt in ihren Briefkästen stecken gehabt. Auf der Frontseite abgebildet die Aufschrift „Das Leid der Pferde“ und zwei Bilder, auf denen einer schwangeren Stute Blut abgenommen und ein Mittel an eine Sau übertragen wird.