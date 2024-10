Unfall mit 60.000 Euro Schaden Auf regennasser Fahrbahn: Mazda kommt in Dessau ins Schleudern und kracht gegen Bushaltestelle

Eine völlig zerstörte Bushaltestelle und ein nicht mehr fahrbereiter Mazda sind das Ergebnis eines schweren Unfalls, zu dem es am Mittwoch, 2. Oktober, in der Helmut-Kohl-Straße in Dessau gekommen ist.