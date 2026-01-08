Auf der K1233 zwischen Zerbst und Trebnitz ist es am Donnerstag, 8. Januar, zu einem schweren Unfall gekommen.

Zerbst/MZ. - Auf der K1233 zwischen Zerbst und Trebnitz ist es am Donnerstag, 8. Januar, zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein 58-Jähriger hatte seinen Lkw gegen 10 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße abgestellt, um Straßenschäden auszubessern. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß mit Warnleuchten gesichert. Ein von hinten kommender 93-jähriger Honda-Fahrer bemerkte das trotzdem nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall erlitten die Männer leichte Verletzungen. Beide mussten ambulant in einem nahe gelegenen Krankenhaus versorgt werden.

Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein sich im Gegenverkehr befindlicher Renault, der in Richtung Trebnitz fuhr, wurde durch abgerissene Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben insgesamt auf etwa 15.000 Euro.