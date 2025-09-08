weather heiter
  4. Unfall am Wochenende: Auf L63 zwischen Dessau und Aken - Motorradfahrer wird bei Überholmanöver schwer verletzt

08.09.2025, 17:19
Auf der L63 zwischen Aken und Dessau ist am Samstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Foto: Musche

Dessau/AKEN/MZ. - Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 63 zwischen Dessau und Aken schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 17-Jährige aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld gegen 18.30 Uhr ein in Richtung Aken fahrendes Auto überholen wollen. Dabei habe er aber eine 41-Jährige in einem Opel übersehen, die „bereits im Überholvorgang war“, so die Polizei. Es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß sei der 17-Jährige gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus befördert. Der Blechschaden an Auto und Motorrad wurde von der Polizei auf etwa 4.500 Euro geschätzt.