Dessau/MZ. - Strafanzeige wegen Betrugs hat ein 44-Jähriger im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Der Mann war auf einer Verkaufsplattform im Internet auf das Angebot eines Pkw Audi gestoßen. Er nahm Kontakt zu dem Verkäufer auf, um das Fahrzeug zu begutachten und im Anschluss einen Kaufvertrag abzuschließen. Während der Kaufverhandlungen wurden an dem Fahrzeug lediglich kleinere Mängel bekannt gemacht. Erst nach dem Abschluss des Kaufvertrages und der Übergabe des Kaufpreises in Höhe von 2.600 Euro in bar, prüfte der Käufer das Fahrzeug genauer und stieß auf gravierende Mängel.

Da er davon ausging, dass dem Verkäufer die Mängel bekannt waren, nahm er Kontakt zu dem Vorbesitzer auf, der ihm bestätigte, dass die Mängel in dem von ihm aufgesetzten Kaufvertrag bereits benannt wurden.