Die Kindertagesstätte „Buratino“ in Meinsdorf wird seit September grundlegend saniert. Was dabei alles neu gebaut werden muss und wie viel es kosten wird.

Asbest und mangelhafter Brandschutz - Bauarbeiten in Meinsdorf verzögern sich und werden teurer

Meinsdorf/MZ. - Bis auf die tragenden Wände sind im ersten Obergeschoss alle Wände herausgerissen. Nur anhand des Bodenbelags lässt sich erraten, wo die Räume geendet haben und wofür sie genutzt wurden: Hier Fliesen für Sanitäreinrichtungen, dort PVC in Holzoptik in den Aufenthaltsräumen für die Kinder. Nur schwer ist vorstellbar, wie die Kindertagesstätte Buratino in Meinsdorf vor den Bauarbeiten aussah.