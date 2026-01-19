Jetzt live
Kita „Buratino“ wird saniert Asbest und mangelhafter Brandschutz - Bauarbeiten in Meinsdorf verzögern sich und werden teurer
Die Kindertagesstätte „Buratino“ in Meinsdorf wird seit September grundlegend saniert. Was dabei alles neu gebaut werden muss und wie viel es kosten wird.
Aktualisiert: 19.01.2026, 11:16
Meinsdorf/MZ. - Bis auf die tragenden Wände sind im ersten Obergeschoss alle Wände herausgerissen. Nur anhand des Bodenbelags lässt sich erraten, wo die Räume geendet haben und wofür sie genutzt wurden: Hier Fliesen für Sanitäreinrichtungen, dort PVC in Holzoptik in den Aufenthaltsräumen für die Kinder. Nur schwer ist vorstellbar, wie die Kindertagesstätte Buratino in Meinsdorf vor den Bauarbeiten aussah.