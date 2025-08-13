Renars Uscins hat in Kühnau das Handballspielen erlernt - und bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille geholt. Hätte Dessau-Roßlau das ehren können oder sogar müssen?

Arbeitsgruppe „Olympioniken“ kritisiert Stadt - Hat man Ehrung für Handballer Renars Uscins verpasst?

Renars Uscins holte bei den Olympischen Spielen in Frankreich die Silbermedaille.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Arbeitsgruppe „Dessau-Roßlauer Olympioniken“ hat die Stadt Dessau-Roßlau kritisiert, dass es ein Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris keine Ehrung für die beiden Olympia-Teilnehmer aus Dessau-Roßlau gegeben hat.