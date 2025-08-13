weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Olympische Spiele 2024 in Paris: Arbeitsgruppe „Olympioniken“ kritisiert Stadt - Hat man Ehrung für Handballer Renars Uscins verpasst?

Olympische Spiele 2024 in Paris Arbeitsgruppe „Olympioniken“ kritisiert Stadt - Hat man Ehrung für Handballer Renars Uscins verpasst?

Renars Uscins hat in Kühnau das Handballspielen erlernt - und bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille geholt. Hätte Dessau-Roßlau das ehren können oder sogar müssen?

13.08.2025, 09:40
Renars Uscins holte bei den Olympischen Spielen in Frankreich die Silbermedaille.
Renars Uscins holte bei den Olympischen Spielen in Frankreich die Silbermedaille. Foto: DPA

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Arbeitsgruppe „Dessau-Roßlauer Olympioniken“ hat die Stadt Dessau-Roßlau kritisiert, dass es ein Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris keine Ehrung für die beiden Olympia-Teilnehmer aus Dessau-Roßlau gegeben hat.