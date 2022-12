Andrang bleibt groß - Erneut gehen 140 Wagemutige in den eisigen Kühnauer See

Auch die zweite Auflage beim „Frieren für den guten Zweck“ hat am zweiten Adventssonntag wieder viele Eisbader in Dessau angelockt

Grosskühnau/MZ - Auch die zweite Auflage beim „Frieren für den guten Zweck“ hat am zweiten Adventssonntag wieder viele Eisbader an den Kühnauer See gelockt. 140 wagten sich diesmal in die kalten Fluten. Darunter waren 80 „Wiederholungstäter“, die bereits am ersten Advent dabei waren und 60 „Debütanten“.

Die Spendenaktion zugunsten einer Ziebigker Kindereinrichtung bringt mit jedem Eisbader 10 Euro für den guten Zweck und soll nach Halbzeit auch am dritten und vierten Adventssonntag laufen.