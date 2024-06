Der „Druscke-Block“ in Dessau hat auf seiner Rückseite einen Anbau bekommen. Dessen Rohbau steht jetzt in der dritten Etage. Parallel läuft die Entkernung des Altbaus. Ein Blick in die Baustelle.

Dessau/MZ. - Die Überraschung liegt auf der Rückseite. Nahezu unbemerkt ist in den letzten Monaten am so genannten „Druschke-Block“ ein Rohbau in die Höhe gewachsen. Am dritten Obergeschoss arbeiteten die Männer der Firma Schieck&Scheffler beim Baustellenbesuch der MZ. Fünf Obergeschosse sollen es insgesamt werden, eines mehr als der Altbau bisher hatte.