Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mosigkau/MZ. - Wie ein Arbeitsplatz, auf den man sich gerne bewirbt, klingt das wirklich nicht, was Michael Tausend da vor neun Jahren in einer Zeitung sah. Mit einer schonungslos ehrlichen Stellenanzeige suchte ein Pflegedienst aus dem nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach damals neue Mitarbeiter. Auf die üblichen Floskeln verzichtete er und sprach stattdessen an, was die Bewerber wirklich erwartet: