  4. Baden-Württemberg als Vorbild: „Alles jesehen hier?“ - Wie Dessau-Roßlaus Touristiker mit kleinen roten Aufklebern für die Stadt werben

Dessau-Roßlaus Touristiker haben eine kleine Aufkleber-Kampagne gestartet. Vorbild ist das Land Baden-Württemberg mit dem Spruch „Nett hier. Aber...“ Was die Idee dahinter ist. Wie ein Zwischenfazit ausfällt.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 19.08.2025, 10:43
In Fürstenberg an der Havel wird auf Dessau-Roßlau aufmerksam gemacht.
In Fürstenberg an der Havel wird auf Dessau-Roßlau aufmerksam gemacht. Foto: SMG

Dessau-Rosslau/MZ. - Sie sollen schon am Aufstieg zum Mount Everest, in der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl und in London, New York, Rio de Janeiro und Tokio gesichtet worden sein - die grellgelben Aufkleber, mit dem Slogan: „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“