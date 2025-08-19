Dessau-Roßlaus Touristiker haben eine kleine Aufkleber-Kampagne gestartet. Vorbild ist das Land Baden-Württemberg mit dem Spruch „Nett hier. Aber...“ Was die Idee dahinter ist. Wie ein Zwischenfazit ausfällt.

„Alles jesehen hier?“ - Wie Dessau-Roßlaus Touristiker mit kleinen roten Aufklebern für die Stadt werben

In Fürstenberg an der Havel wird auf Dessau-Roßlau aufmerksam gemacht.

Dessau-Rosslau/MZ. - Sie sollen schon am Aufstieg zum Mount Everest, in der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl und in London, New York, Rio de Janeiro und Tokio gesichtet worden sein - die grellgelben Aufkleber, mit dem Slogan: „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“