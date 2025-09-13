Am Montag startet der Alibaba-Nachfolger „Mola Meister Kebab“ in Dessaus Innenstadt. Mit welchen Eröffnungsangeboten Kunden in der Zerbster Straße überzeugt werden sollen.

Mola-Betreiber Mohamed Gönen freut sich ab Montag auf viele Gäste in seinem neuen Dönerladen in der Zerbster Straße.

Dessau-Roßlau/MZ. - Bis zur Neueröffnung von „Mola Meister Kebab“ in der Zerbster Straße ist es nicht mehr lang hin. Am Montag startet der Nachfolger vom Alibaba, Dessau-Roßlaus ältesten und bekanntesten Dönerladen, ein Traditionshaus, das 32 Jahre bestanden hat. „Wir ziehen jetzt durch die Tage, bis wir komplett fertig sind“, sagt Inhaber Mohamed Gönen und Sohn des einstigen Alibaba-Betreibers am Telefon. Während er spricht, ist er mit einem Transporter unterwegs nach Berlin. Etwa zwei Stunden Fahrt, die er auf sich nimmt, auch um seinen Kunden die geplanten Eröffnungsangebote bieten zu können.