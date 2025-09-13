Eigentlich könnte alles schnell gehen an der Mulde zwischen Muldenstein und Greppin. Es gibt viel Fördergeld, aber auch Schwierigkeiten, Planer zu finden. Jetzt sind die Aufträge vergeben.

Brücke über die Mulde bei Greppin - Neustart mit neuem Planungsbüro

Die Brücke über das alte Muldewehr ist seit Jahren gesperrt.

Muldenstein/MZ - Die Brücke über das Muldewehr zwischen Muldenstein und Greppin war jahrelang eine gern genutzte Verbindung aus den Orten jenseits der Mulde in Richtung Chemiepark. Bis sie vor sechs Jahren aus baulichen Gründen gesperrt wurde. Der Zustand hält bis heute an.